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2019-05-02 أمانة عسير توقع عقداً لتأهيل وتطوير القرى التراثية متابعات الخليج 365- سعيد آل هطلاء - عسير شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورشة عمل خطة تحسين المشهد الحضري التي عقدتها أمانة منطقة عسير بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وتم خلال الورشة استعراض مشاريع الأمانة والبلديات التابعة لها لتحسين المشهد الحضري. Advertisements من جهته، أكد الدكتور وليد الحميدي، أنه سيتم منح وتخصيص مبالغ للمشاريع الجاهزة وفق خطة تحسين المشهد الحضري، وذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحاً أن الورشة جاءت ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية. وتمت مناقشة ومراجعة مشاريع تحسين المشهد الحضري مثل الحدائق والطرق والمنتزهات الطبيعية والمسارات الجبلية والمسطحات المائية والقرى التراثية، وما وصلت إليه الأعمال وما تم إنجازه.









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