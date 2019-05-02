اتفاقية تعاون بين عناية والمختبر الإقليمي لصحة الرياض

2019-05-02

متابعات الخليج 365- رائد الزهراني-الرياض

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى “عناية” اليوم، اتفاقية تعاون بينها وبين المختبر الإقليمي الصحي.

وقد وقع عن “عناية” الأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري وعن المختبر الدكتور كامل بن محمد الحرشان وذلك بمقر مدينة الملك سعود الطبية.

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وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية 2030 في التكامل بين القطاع الحكومي والخيري بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين.

ونصت الاتفاقية على أن يشرف المختبر الإقليمي على مختبر مجمع عناية الطبي من حيث تطبيق المعايير والسياسات المتبعة عالمياً، وتقديم الخدمات اللازمة له في مجال التحاليل غير المتوافرة والنادرة حسب الحاجة، كما تمنح المجمع حساباً إلكترونياً خاصاً تظهر فيه نتائج العينات بعد تحليلها ومراجعتها من قبل استشاري أمراض الدم المعتمد لدى المختبر الإقليمي، والعمل المشترك في إقامة البرامج التوعوية وحملات التبرع بالدم.

كما سيسهم التعاون في تزويد المجمع بالخبرات اللازمة من المتطوعين الراغبين في المشاركة بالعمل التطوعي الخيري الذي يرفع كفاءة الإجراءات المتبعة في مجال المختبرات، والإشراف عليها عن طريق وضع آلية تنظيم زيارة المتطوعين للمجمع بشكل دوري وبموجب ذلك سيتم منح المتطوعين المصنفين من هيئة التخصصات الطبية شهادات تطوعية.