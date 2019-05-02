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خلية الصقور الاستخبارية تفجر مفاجأة حول خطاب البغدادي
متابعات الخليج 365 - متابعة
لا تزال ردود الأفعال العراقية والدولية تتوالى حول الظهور الأخير لزعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي الذي أطل قبل يومين في مقطع فيديو بعد اختفاء لقرابة العامين.
خلية الصقور الاستخبارية في العراق، أكدت اليوم، أن أغلبية الإرهابيين الذين ذكرهم زعيم تنظيم داعش في تسجيله الأخير، قُتلوا في غارة جوية نفذتها الخلية في سوريا أواخر العام الماضي.
وقالت الخلية إن أغلبية أسماء الإرهابيين الذين ذكرهم البغدادي في خطابه المسجل، قد قتلوا في ضربة جوية على منطقة سوسة العام الماضي في دير الزور شرقي سوريا.
وظهر البغدادي في تسجيل مصور قبل أيام وهو جالس على الأرض، ويتحدث إلى أعضاء في التنظيم، وظهر بعض المساعدين وهم يستمعون إليه، فيما كانت وجوههم مغطاة.
وحددت العراق أماكن محتملة قد يكون تم فيها تسجيل مقطع البغدادي الأخير، فيما اتضح من المقطع أنه تم تسجيله في الفترة التي تلت الإطاحة بنظام البشير في الحادي عشر من الشهر الماضي وسبقت الحادث الإرهابي الذي وقع في سريلانكا الأحد قبل الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قال، الثلاثاء، إن الفيديو الذي ظهر فيه البغدادي تم تصويره في “منطقة نائية”، غير أنه لم يحدد في أي بلد أو مكان توجد تلك المنطقة.
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