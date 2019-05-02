بعد صرف سند الزواج .. تعرف على حالة الدفعات التالية

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي أودع فيه برنامج سند محمد بن سلمان العطاء الثاني للمستفيدين أمس، تتجه الأنظار إلى الدفعات التالية لمعرفة موقف المسجلين بها.

وكان سند أوضح في وقت سابق أن الدفعة الثالثة في مرحلة التأكد من صحة الحسابات البنكية، فيما لا يزال التسجيل متاحاً في الدفعة الرابعة.

وأودع سند دعم الدفعة الأولى في مطلع إبريل الماضي، فيما تم إيداع العطاء الثاني يوم أمس ومن المتوقع أن يتم إيداع العطاء الثالث مطلع الشهر المقبل.

ويتطلب الحصول على دعم سند الزواج ثلاث خطوات هي: التسجيل في البرنامج، انطباق الشروط على المستفيد، إنهاء دورة الوعي المالي.

خطوات التسجيل في سند الزواج

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

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– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط أهلية سند الزواج:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.