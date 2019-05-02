“الغذاء والدواء” تناقش تطوير آليات التحقيق في حوادث التسمم الغذائي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة في الرياض بعنوان: “تطوير أعمال اللجنة الرباعية للتحقيق في حوادث التسمم الغذائي”.

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وتضم اللجنة كلاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وتهدف الورشة إلى تطوير آلية العمل في مجال التحقيق في حوادث التسمم الغذائي وفق أحدث المعايير العالمية، للإسهام في خفض حوادث التسمم الغذائي في المملكة ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة واللجنة وبحث سبل تطوير استقبال وإدارة البلاغات.