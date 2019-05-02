شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي.