، "هندي" لـ"الخليج 365": معطيات هلال شعبان تؤثر بهلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحكمة العليا دعت إلى ترائي هلال رمضان يوم السبت

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق "سديم" الفلكي، أن دعوة المحكمة العليا جاءت ليومين بسبب تعذر رؤية هلال شعبان يوم ٢٩ رجب؛ وذلك بسبب حالة الطقس في ذلك اليوم فرغم دخول شعبان وفق التقويم إلا أنه شرعاً أتم رجب ٣٠ يوماً.

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا لترائي هلال رمضان يوم السبت، فإن لم يُر يُعاد التحري يوم الأحد.

وقال "هندي" متحدثاً لـ"الخليج 365": في حالات مماثلة تدعو المحكمة العليا للترائي ليومين من باب الاحتياط وللاطمئنان لصحة دخول الشهر، وذلك منذ واقعة رمضان ١٤٠٤هـ الذي صام فيه المسلمون 28 يوماً، ومنذ ذلك العام في حال تعذر الرؤية للشهر السابق يدعى للترائي ليومين ما عدا الترائي لشهر شوال 1439هـ الذي تمت الدعوة ليوم واحد الموافق 30 وفق التقويم.

وأضاف: بناءً على هذه الدعوة فتكون بداية رمضان بين الأحد في حال رؤية الهلال مساء السبت أو الاثنين في حال رؤية الهلال في مساء الأحد أو الثلاثاء في حال تعذر الرؤية يوم الأحد.

وأردف: بنظرة على أحوال الهلال في يومي الترائي نجد أن الهلال يولد الساعة 1:46 فجر يوم الأحد وعليه فإن مساء يوم السبت ستغرب الشمس قبل ولادة الهلال مما يعني استحالة رؤية الهلال وهذا يجعل من المستحيل بداية رمضان يوم الأحد، بينما في يوم الترائي الثاني يوم الأحد يكون للهلال عمر 17 ساعة ونصف، ويمكث فوق الأفق بعد غروب الشمس بنحو 32 دقيقة ونسبة إضاءة 0.6%.

وتابع: هذه أرقام تجعل من رؤيته مساء الأحد ممكنة بصعوبة بواسطة التلسكوبات في حالة صفاء الجو من الغبار والسحب، وهذا يجعل احتمالية بداية رمضان الاثنين كبيرة جداً، أما أن تكون بداية رمضان الثلاثاء فهي ممكنة في حال تعذر الرؤية مساء الأحد؛ بسبب الطقس، ولكنه احتمال ضعيف جداً.

وقال "هندي": يُنتظر حتى غروب شمس يوم الأحد وتلقي المحكمة العليا لشهادات الشهود وتمحيصها وقرارها بشأن قبول الشهادة وإعلان دخول شهر رمضان فهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تقرر ذلك بناءً على ما يرد لها من اللجان الرسمية المنتشرة حول المملكة.