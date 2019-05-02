، ‏"ما لم تر" يتقصى "نجاح" السعودية في مواجهة الإرهاب بعمل تلفزيوني اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقطات ومشاهد فريدة يستعرضها مقدم البرنامج متضمنة تدريبات عسكرية

في عمل استقصائي تلفزيوني مثير، تبث شاشة mbc، اليوم الخميس، حلقة تلفزيونية عن مواجهة السعودية لـ"الإرهاب"، وذلك ضمن حلقات برنامج "مالم تر"، الذي يقدمه الإعلامي السعودي إبراهيم الفرحان متضمنة تدريبات عسكرية حصرية لـ"البرنامج".

وحصل برنامج "ما لم تر" على مشاهد فريدة أثناء مرافقة وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن ٨٩"، حيث سيكشف عن استعدادات الجهات الأمنية لمواجهة تلك الهجمات المتتالية التي لحقت بعدة مناطق في السعودية، حيث يتضمن التمرين فرضيات، وسيناريوهات هي أشبه للحقيقة، ومشبهات لمبانٍ، ومواقع حقيقية، وقعت فيها عمليات إرهابية.

‏وستعرض الحلقة مشاهد عن كيفية مواجهة السعودية لهذه الآفة، وكيف استطاعت التصدي لها من خلال تصوير لقطات، ومشاهد تلفزيونية حصرية للبرنامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتي ستعمل على إثراء الحلقة الخاصة عن "الإرهاب".

‏كما ستتطرق الحلقة إلى التفجيرات التي شهدتها عدة مدن سعودية، وكيف أشعلت كلمة "الإرهاب" نار الحروب وأضرّت شعوباً بأكملها، إضافة إلى الجهود السعودية والتي تعتبر من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب ما جعلها هدفاً رئيسياً لعملياته، ومخططاته، لا سيما وأنه لا يفرّق بين صغير أو كبير، أو دين، أو آخر، بقدر ما يستهدف جماعات معينة لغايات سياسية معينة.

وسيتناول مقدم البرنامج الزميل إبراهيم الفرحان، مراحل "الإرهاب" في السعودية، وتاريخه مروراً بعمليات استهدفت أراضيها بدءاً من الاعتداء على الحرم المكي الشريف عام 1979م، وحوادث اعتداء على رعايا غربيين، وعدد من رجال الأمن، خلفت ضحايا مدنيين وخسائر مادية في الأبنية والممتلكات.

وتستضيف الحلقة عدداً من المختصين، والخبراء في "الإرهاب"، للحديث عن هذه الآفة، والخلايا الإرهابية، والبداية كانت مع القاعدة، ونشوء القاعدة، ومرورها بهذه المراحل الكثيرة، وظاهرة الأحداث الارهابية المتقطعة، والتي تصل إلى تقريباً 16 سنة.

وتحدث المختصون لبرنامج "ما لم تر" عن مواجهة السعودية لـ"الإرهاب" من الناحية المدنية في قضية الإرهاب، والتطرف، والناحية الفكرية، والميدانية التي شهدت مواجهة أمنية واضحة جداً، وضربات استباقية.

وستتطرق الحلقة إلى أولى عمليات الإرهاب المنظمة في المملكة في ١٨ مارس عام ٢٠٠٣ عندما انفجرت عبوة ناسفة في حي الجزيرة شرق الرياض أعدها أحد الإرهابيين، أعقبها سلسلة من الجرائم الإرهابية طالت معظم مناطق المملكة، فبين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ تعرضت المملكة لموجة من الهجمات الدامية.

‏ويستعرض الزميل "الفرحان" تجنيد الشباب في عصرنا الحالي، والذي لا يأخذ الكثير من الوقت، مشيراً إلى أن هناك باباً موجوداً في بيوتنا جميعاً يفتح المجال لهكذا تجنيد هو الإنترنت.

‏كما سيناقش النموذج المبتكر الذي واجهت به المملكة الإرهاب، وعالجت أفكاره، واستأصلت آثاره من أراضيها مع اِّتخاذ احتياطات كان من شأنها قطع الطريق على عودته من جديد عبر حزمة خطوات تمثلت في الاستراتيجية السعودية اللينة في محاربة الإرهاب، والتي أصبحت نموذجاً يستلهمه عدد من دول العالم المتقدمة بعد إثبات نجاحه فأصبح يعرف بالنموذج السعودي لمكافحة الإرهاب (Stc).