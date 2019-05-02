، موقف حرج قاد "منال" لتكون أول مرشدة سياحية تجيد لغة الإشارة ،

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لم تتمكن من التواصل مع مجموعة من الصم في موقف كانت فيه بأمس الحاجة إلى المساعدة، لجهلها بذلك، فكانت الانطلاقة نحو التعلم الذاتي لتلك اللغة.
تلك قصة موجزة لبداية منال آل سرور أول مرشدة سياحية تجيد لغة الإشارة بالمنطقة الجنوبية، أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير الترخيص لها أخيرًا برفقة مجموعة من المرشدين والمرشدات بعد ختام برنامج تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين نظمه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) بالهيئة لمدة ٥ أيام.
وعن كيفية تعلمها للغة الإشارة قالت منال: "إن ذلك من خلال التعلم الذاتي من الموقع الإشاري العربي الموحد ومن التواصل المباشر مع الصم".
ولم تخف شعورها بفخرها واعتزازها بأن تكون أول مرشدة سياحية للغة الإشارة على مستوى المنطقة الجنوبية، وبما تعلمته في مهنة الإرشاد السياحي.
من جهته أكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن المرشد السياحي هو سفير داخل وطنه، وله دوره المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة.
وأضاف المهندس العمرة بأن هناك إقبالاً كبيرًا من شباب وشابات عسير على تلك المهنة، بما يساهم في نشر الوعي السياحي والاتجاه نحو الاستثمار في القطاع السياحي بما يحقق رؤية 2030 ويعزز التنمية السياحية والنهوض بالبنية التحتية في هذا المجال.
موقف حرج قاد "منال" لتكون أول مرشدة سياحية تجيد لغة الإشارةمحمد طيران الخليج 365 2019-05-02
لم تتمكن من التواصل مع مجموعة من الصم في موقف كانت فيه بأمس الحاجة إلى المساعدة، لجهلها بذلك، فكانت الانطلاقة نحو التعلم الذاتي لتلك اللغة.
تلك قصة موجزة لبداية منال آل سرور أول مرشدة سياحية تجيد لغة الإشارة بالمنطقة الجنوبية، أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير الترخيص لها أخيرًا برفقة مجموعة من المرشدين والمرشدات بعد ختام برنامج تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين نظمه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) بالهيئة لمدة ٥ أيام.
وعن كيفية تعلمها للغة الإشارة قالت منال: "إن ذلك من خلال التعلم الذاتي من الموقع الإشاري العربي الموحد ومن التواصل المباشر مع الصم".
ولم تخف شعورها بفخرها واعتزازها بأن تكون أول مرشدة سياحية للغة الإشارة على مستوى المنطقة الجنوبية، وبما تعلمته في مهنة الإرشاد السياحي.
من جهته أكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن المرشد السياحي هو سفير داخل وطنه، وله دوره المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة.
وأضاف المهندس العمرة بأن هناك إقبالاً كبيرًا من شباب وشابات عسير على تلك المهنة، بما يساهم في نشر الوعي السياحي والاتجاه نحو الاستثمار في القطاع السياحي بما يحقق رؤية 2030 ويعزز التنمية السياحية والنهوض بالبنية التحتية في هذا المجال.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
03:26 PM
"العمرة": هناك إقبال كبير من شباب وشابات عسير على تلك المهنة
لم تتمكن من التواصل مع مجموعة من الصم في موقف كانت فيه بأمس الحاجة إلى المساعدة، لجهلها بذلك، فكانت الانطلاقة نحو التعلم الذاتي لتلك اللغة.
تلك قصة موجزة لبداية منال آل سرور أول مرشدة سياحية تجيد لغة الإشارة بالمنطقة الجنوبية، أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير الترخيص لها أخيرًا برفقة مجموعة من المرشدين والمرشدات بعد ختام برنامج تأهيل وتدريب المرشدين السياحيين نظمه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) بالهيئة لمدة ٥ أيام.
وعن كيفية تعلمها للغة الإشارة قالت منال: "إن ذلك من خلال التعلم الذاتي من الموقع الإشاري العربي الموحد ومن التواصل المباشر مع الصم".
ولم تخف شعورها بفخرها واعتزازها بأن تكون أول مرشدة سياحية للغة الإشارة على مستوى المنطقة الجنوبية، وبما تعلمته في مهنة الإرشاد السياحي.
من جهته أكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن المرشد السياحي هو سفير داخل وطنه، وله دوره المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة.
وأضاف المهندس العمرة بأن هناك إقبالاً كبيرًا من شباب وشابات عسير على تلك المهنة، بما يساهم في نشر الوعي السياحي والاتجاه نحو الاستثمار في القطاع السياحي بما يحقق رؤية 2030 ويعزز التنمية السياحية والنهوض بالبنية التحتية في هذا المجال.
، موقف حرج قاد "منال" لتكون أول مرشدة سياحية تجيد لغة الإشارة ،
المصدر : الخليج 365
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