، مدير تعليم بيشة يعتمد النقل الداخلي لـ 707 معلمين ومعلمات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشمراني": المباشرة في المدارس ستكون وفق المواعيد المعلنة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري ظهر اليوم حركة النقل الداخلي التي أجريت لــ 2784 متقدمًا من شاغلي الوظائف التعليمية "معلمين ومعلمات, وكذلك حركة التشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية.

وأوضح مدير شؤون المعلمين بتعليم بيشة محمد سعد الشمراني أن 2784 معلمًا ومعلمة دخلوا في حركة النقل هذا العام تم تلبية رغبات 707 معلمين ومعلمات منهم حسب الاحتياج في المدارس ووفق الرغبات والمفاضلة للمتقدمين والمتقدمات في الحركة وما استجد من حركة القيادات المدرسية والتشكيلات الإشرافية.

وأضاف: أن الحركة حققت رغبة و358 349 معلمة معلمًا بنسبة بلغت 26% من المتقدمين.

وتابع مدير شؤون المعلمين أنه يمكن للجميع الاستفسار عن نتيجة الحركة عبر حساباتهم في برنامج نور, وستتاح في الفترة القادمة خدمة طباعة الخطابات لمن تحققت رغبته في النقل, علمًا أن المباشرة في المدارس ستكون وفق المواعيد المعلنة في تعميم التقويم الدراسي والحوافز مع بداية العام الدراسي.

كما ستتاح إمكانية تقديم التظلم من الحركة من اليوم وحتى تاريخ 1440/9/8هـ بإذن الله.