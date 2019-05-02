، "التقاعد" تقيم ورشة عمل عن أنظمة المؤسسة وخدماتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت المختصين بالموارد البشرية لعدد من الجهات الحكومية

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد بمقرها الرئيس بمدينة الرياض، ورشة عمل تعريفية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها، استهدفت المختصين بالموارد البشرية لعدد من الجهات الحكومية لتوعيتهم حول أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام شؤون المشتركين، عبدالله بن محمد الباحوث، الذي رحب فيها بالحضور، مؤكداً حرص المؤسسة والقائمين عليها على إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تستهدف الموارد البشرية بالجهات الحكومية لما لها من بالغ الأثر في توعيتهم حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

وشاهد الحضور فيديو تعريفيًا عن استراتيجية المؤسسة 2022، قدم بعده المختصون عرضًا شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري.

وفُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.

وقدم الحضور في نهاية اللقاء شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متأملين إقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.