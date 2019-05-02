، عسير.. مسعف يسجل موقفًا إنسانيًا خارج فترة عمله وزملاؤه يشيدون ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوقف نزيف أحد المصابين ومنع نقل الحالات حتى تصل فرق الإسعاف

سجل المسعف تركي بن حمد آل منصور أحد منسوبي الهلال الأحمر بمنطقة عسير موقفًا إنسانيًا يمثل صورة صادقة لأبناء البلد المخلصين أثناء قيامه بإسعاف ثلاثة أشخاص خارج وقت عمله كانوا قد تعرضوا لإصابات متفرقة نتيجة حادث وقع لهم.

وتفصيلاً، أثناء عودة المسعف تركي قادمًا من منطقه عسير إلى منطقه نجران بعد إنهائه دورة البرتوكولات، وفي غير وقت عمله شاهد حادث تصادم أمامه وعلى الفور أوقف سيارته وباشر الحادث، حيث تبين أن الحادث فيه ثلاث إصابات متفرقة تعامل معها بمهنية، فقدم لهم الإسعافات الأولية وأوقف النزيف لإحدى الإصابات ومنع المواطنين من نقل الحالات لحين وصول الفرق الإسعافية، وبعد ذلك بوقت قصير حضرت الفرق الإسعافية وتم نقل الإصابات إلى أقرب مستشفى.

هذا الموقف الإنساني قابله إشادة من زملائه الذين يؤكدون دائمًا بأن حبهم لعملهم والحرص على خدمة الآخرين هو هدفهم الأساسي خصوصًا في المواقف الإنسانية.