انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار سعودي بشأن تعرض الرجال لعنف زوجاتهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 02:57 مساءً - رفض مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية بلاغات الرجال المعنفين أسرياً فوق (سن الـ18 ودون الـ60) من اختصاصه.

وقال المركز من خلال حسابه على موقع "تويتر"، رداً على استفسار بعض المغردين الذين تعرضوا للعنف من زوجاتهم، إن المركز يستهدف بلاغات العنف الأسري والحماية من الإيذاء والأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج الأسرة.

وأضاف أنه يستهدف أيضاً النساء بجميع الأعمار، وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، وكبار السن ما فوق الـ60 سنة من داخل نطاق الأسرة.

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وبحسب صحيفة "عكاظ" ، جاء رد المركز عقب تقديم شخصين -لم تتأكد من هويتيهما- بلاغين عبر "تويتر" على حساب المركز، أكدا فيهما تعرضهما للتعنيف من زوجتيهما.

وتفاعل مغردون مع تعنيف الرجلين، ومنهم من أشار عليهما بضرورة طلاق الزوجتين، فيما طالبهما آخرون باللجوء للشرطة.

وعلقت مغردة: "ألا يحق للرجل اللجوء لجهة مختصة عند تعرضه للتعنيف، بالمناسبة كثير من الرجال يتعرضون للعنف اللفظي من قبل زوجاتهم أو أمهاتهم لكن الرجل بطبيعته يصعب عليه التكلم في هذا الأمر".