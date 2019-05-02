انت الان تتابع تفاصيل خبر مسح جديد يكشف عجزاً في إنفاق الأُسر بالسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 02:57 مساءً - كشف مسح عن دخل وإنفاق الأسر في السعودية لعام 2018، نفذته الهيئة العامة للإحصاء، أن هناك فارقاً كبيراً بين الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر ودخلها.

وبينت نتائج المسح، أمس الأربعاء، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة غير السعودية بلغ 11984 ريالاً (نحو 3200 دولار)، والأسرة السعودية 14823 ريالاً (3952 دولاراً)، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأظهرت النتائج أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة غير السعودية 12818 ريالاً (3418 دولاراً)، و16125 ريالاً (4300 دولار) للأسرة السعودية.

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ووصل متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة غير السعودية 11728 ريالاً (3127 دولاراً)، وللسعودية 14584 ريالاً (3889 دولاراً).

وبيَّن المسح أن متوسط الدخل الشهري للأفراد من ذوي الدخل قد وصل إلى 6346 ريالاً (1692 دولاراً)، في حين بلغ للأفراد السعوديين ذوي الدخل 7940 ريالاً (2117 دولاراً).

وجدير بالذكر أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء تفيد بارتفاع نسبة البطالة في السعودية إلى 12.7%، مع بلوغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل نحو 970.2 ألف شخص، 55.3% منهم من حمَلة الشهادات الجامعية. في حين ستسجل المملكة، وفق "بلومبيرغ"، تضخماً بنسبة 14.4% هذا العام.