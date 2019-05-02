فيديو قصة عطاء وتضحية.. مرابط بالحد الجنوبي وابنه في خندق واحد

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قصص البطولات والتضحيات تمتد من جيل إلى جيل، هذا أول ما يتبادر إلى الذهن حين تتعرف على متابعات الخليج 365 عبدالله نايف المحلا ونجله، حيث قررا أن يكونا في خندق واحد للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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عبدلله المحلا هو عقيد أركان حرب مرابط في الحد الجنوبي انضم إليه ابنه نايف الذي تخرج اليوم من كلية الملك خالد العسكرية.

وعبر نايف ووالده عن اعتزازهما بالزود عن هذا الوطن، مؤكدين استعداداهما للتضحية بالغالي والنفيس فداء لترابه.