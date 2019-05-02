مساجد الرميضة بلا تكييف أو دورات مياه قبل رمضان

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

تحتاج المساجد في الرميضة، التابعة لمحافظة قلوة، إلى صيانة وعناية، حيث ينقصها الكثير من الخدمات الأساسية، حتى تساعد مرتاديها على تأدية واجباتهم الدينية في جو روحاني وإيماني.

وعبّر عدد من الأهالي في حديثهم لـ ” متابعات الخليج 365 ” عن تذمرهم من عدم الاعتناء ببيوت الله في الرميضة، حيث إن عدد المساجد التي تم رصدها إلى الآن خمسة مساجد في وضع سيّئ للغاية لا يَسُر كل من يدخلها.

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وقال طفاف أحمد علي السويدي الزهراني: إن هذه المساجد المرصودة ينقصها مكيفات، وإذاعة متكاملة، ومكبرات صوت، ومكتبة لحفظ المصاحف من التلف أو العبث، إضافة إلى ضرورة صيانة دورات المياه وتنظيفها بشكل مستمر، كما أن هناك الكثير من المساجد التي لم تذكر وغير مسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقد تواصلت ” متابعات الخليج 365 ” مع المتحدث لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة ولم يرد بالتوضيح حتى الآن.