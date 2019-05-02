بعد تقديم موعد حساب المواطن .. توضيح مهم حول أسعار البنزين

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأن معايير الصرف تراعي تعديل أسعار البنزين والكهرباء.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار أحد المواطنين بشأن شمول البدل لفارق أسعار الوقود والكهرباء، بالقول إنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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وشدد حساب متابعات الخليج 365 على أهمية الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها السجل التجاري حتى إذا كان متوقفاً.

ولتعديل الدخل من السجل التجاري قال حساب متابعات الخليج 365 : في حال وجود سجل تجاري يتم الإفصاح عن السجل التجاري عن طريق البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلاً من العاشر من نفس الشهر.