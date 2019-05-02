2019-05-02

إعادة تشغيل مطار نجران بعد توقف 4 سنوات

متابعات الخليج 365 - نجران

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة تشغيل مطار نجران ابتداء من غرة شهر رمضان المقبل.

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وقال إبراهيم الرؤساء، المتحدث باسم الهيئة، إنه سيتم تسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة.

وكان أمير منطقة نجران بالإنابة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، زف أمس الأربعاء البُشرى لأهالي منطقة نجران عن اعتماد إعادة تشغيل مطار نجران، وذلك بداية شهر رمضان المبارك.

‏‎‎وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أغلقت مطار نجران قبل أربع سنوات وتحويل مسار الرحلات إلى مطار أبها الإقليمي، حيث تم إنشاء مطار جديد شمال نجران.