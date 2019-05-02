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طرح 531 فرصة استثمارية أمام رواد الأعمال في عسير
متابعات الخليج 365 - عسير
طرحت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها للمستثمرين ورواد الأعمال 531 فرصة استثمارية في نشاطات متنوعة وموزعة على عدد من المحاور الرئيسية والأحياء بمدن ومحافظات منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أمانة منطقة عسير تعد أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخرًا والتي بلغت 531 فرصة استثمارية متاحة على بوابة فرص، مشيرًا إلى أن طرح الفرص الاستثمارية جاء متنوعًا وموزعًا على كافة مدن ومحافظات المنطقة وذلك بعد دراسات وخطط دقيقة للمواقع الاستثمارية وذلك للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية.
ولفت إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، إضافة إلى المشاركة في التنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.
الجدير بالذكر أن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها أمانة منطقة عسير مؤخرًا جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية منطقة عسير لدعم المستثمرين ورواد الأعمال.
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