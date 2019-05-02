- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في عسير
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.
وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ1895 متقدمًا، وبلغ عدد المنقولين 791 معلمًا بنسبة بلغت 41,74%، وبلغ عدد المتقدمات 1803 متقدمات، وبلغ عدد المنقولات 722 معلمة، بنسبة 40,04%.
كما بلغت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات 40،91%.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.