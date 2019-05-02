اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في عسير

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440/1441هـ.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ1895 متقدمًا، وبلغ عدد المنقولين 791 معلمًا بنسبة بلغت 41,74%، وبلغ عدد المتقدمات 1803 متقدمات، وبلغ عدد المنقولات 722 معلمة، بنسبة 40,04%.

Advertisements

كما بلغت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات 40،91%.