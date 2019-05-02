يسر يكرم ناجز العدل على مائدة المواطن أولًا

2019-05-02

يسر يكرم ناجز العدل على مائدة متابعات الخليج 365 أولًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرم مؤتمر “متابعات الخليج 365 أولاً” وزارةَ العدل متمثلة في نظام “ناجز”؛ حيث أسهم في إتاحة خدمات الوزارة رقمياً بسهولة ويسر؛ ما وفر الوقت والجهد والتكاليف على المستفيدين.

ويهدف المؤتمر الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، وتنظيم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، إلى وضع المستخدمين للخدمات الحكومية الرقمية في قلب تصميم تلك الخدمات والحصول على آرائهم ومقترحاتهم.

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ويجمع المنتدى بين رواد القطاع الحكومي في مجال الخدمات الرقمية من جميع أنحاء العالم بغرض تبادل الأفكار حول الابتكار في الخدمة العامة التي تتمحور حول متابعات الخليج 365.

وسلم جائزة التكريم لوزارة العدل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي.

وأفاد وكيل وزارة العدل المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية المهندس أنس بن صالح الريمي بأنه تم تكريم ناجز لجعل احتياجات وتجربة المستفيدين ركيزة أساسية ومنطلقًا رئيسيًا في تصميم وتطوير الخدمات العدلية الإلكترونية، لتحقيق سرعة الإنجاز، وتحقيق العدالة، وتطبيق مبدأ الشفافية والوصول السريع إلى المعلومة، وسهولة استخدام الخدمات، حيث تقدم بوابة ناجز ما يزيد عن 90 خدمة إلكترونية، مما يجعلها منفذًا فعالًا للتواصل مع المستفيدين من خدمات وزارة العدل.