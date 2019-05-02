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اختفاء مواطن بحوزته 54 ألف ريال بظروف غامضة في جازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
فُقد مواطن سعودي في الأربعين من عمره من محافظة العارضة بجازان منذ نهاية الشهر الماضي في ظروف غامضة.
وأخبر متابعات الخليج 365 علي مهدي عبده سفياني، المفقود بتاريخ 25 رجب الماضي، أهله أنه يريد السفر إلى مدينة جدة قبل أن يفقدوا الاتصال به وتنقطع أخباره.
وأكد أحد أقارب المفقود أنه يعاني من اضطرابات نفسية وكان يتلقى العلاج في الصحة النفسية بجازان، كما كان يحمل معه مبلغاً مالياً قيمته 54 ألف ريال قبل خروجه من المنزل تتمثل في نصيبه من إرث والده.
الجدير بالذكر أن والدة المفقود تمر بحالة صعبة، فيما يبحث أهله عنه كل يوم وفي كل الأماكن المتوقع وجوده فيها والمستشفيات ولكن لم يجدوا له أي أثر، مناشدين كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة.
وتلقت الجهات المعنية بجازان بلاغاً من أسرة المفقود وما زال البحث عنه جارياً.
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