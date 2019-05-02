أمانة مكة تدعو المستثمرين إلى إنشاء مسالخ خاصة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد عبد الله القصيبي، موافقته بالسماح للمستثمرين بإقامة مسالخ على أراضيهم الخاصة وذلك بسبب توسع المدن وزيادة عدد السكان والحاجة الماسة الى زيادة المسالخ بجميع المدن، ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم.

ومن جانبه، دعا أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، القطاع الخاص، للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة، مما يدعم توفير خدمة لأهالي مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين.

مؤكدا أهمية توزيع نقاط الذبيح في جميع أنحاء مكة المكرمة. وأن أمانة العاصمة المقدسة على استعداد تام لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين التي تساعدهم لإقامة مشاريهم الاستثمارية لتذليل التحديات التي تواجههم في إقامة مشاريهم الاستثمارية.