الان تتابع “الطيران المدني” تعلن موعد إعادة تشغيل مطار نجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران، واستئناف الرحلات في المطار ابتداء من 1 رمضان المقبل. Advertisements ومن المقرر أن تقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يوميا إلى الرياض وجدة. وجاء القرار بعد موافقة الجهات المختصة، وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل المطار. في السياق، ثمنت الهيئة دور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبذلهم كل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وتوفير سبل الراحة للمسافرين من مواطنين ومقيمين.

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