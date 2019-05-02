إدارة “تعليم الخرج” تكرم المعلمين المتقاعدين وتدشن شعار الإدارة

جدة - عمرو شويل الخرج - الخليج 365:

رعى مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي صباح يوم (الخميس) حفل تكريم المعلمين المتقاعدين للعام الدراسي 1439 / 1440 هجرية، بقاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية بالإدارة.

وجاء الحفل بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن عاقل الزايدي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي بن مهدي آل رشيد ورؤساء الأقسام بالإدارة والمعلمين المتقاعدين.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي، والتي قال فيها إن “هذا اليوم يوم وفاء للمعلمين المتقاعدين ومقابلة الإحسان بالإحسان، وهم يستحقون أن نحتفي بهم، فهنيئاً للمتقاعدين على ما قدموا وعملوا ووضعوا بصماتهم في المجتمع”.

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واستطرد: “ما هذه المناسبة إلا تعبير صادق عن تقديرنا لمرحلة من مراحل عطائهم الوظيفي الذي أخذ جزءا كبيراً من وقتهم وستبقى بصماتهم ساطعة وواضحة في مسيرة التعليم (…) رفعوا الراية بأمانة واخلاص وكانوا قدوة حسنة لزملائهم في الميدان فلهم منا الشكر والتقدير”.

وتلا ذلك عرض مرئي عن مسيرة المعلمين المتقاعدين بعنوان (رسول العلم شكراً)، من إنتاج الاستوديو التعليمي، وتبعه كلمة المعلمين المتقاعدين ألقاها نيابةً عنهم خالد بن عبدالله الحميد، والتي شكر من خلالها إدارة التعليم على التكريم وماله من دور في تشجيع التنافس والتميز والإبداع في الميدان التربوي، مثمنا دور الوزارة في رقي التعليم.

وفي الختام، دّشن مدير التعليم شعار الإدارة، وهو من تصميم عبدالله بن علي الرويبعة من ثانوية الخرج، وتبع ذلك تكريم الدكتور العتيبي للمعلمين المتقاعدين.