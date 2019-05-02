الان تتابع اتفاقية بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وجامعة الفيصل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
وقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وجامعة الفيصل، اتفاقية تعاون، في مجالات الدراسات والبحوث والتدريب.
ويجرى تنفيذ الاتفاقية ضمن مشروعات الشراكة التي ينفذها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، لدعم قطاع الدراسات والأبحاث والتدريب في مجالات طب العيون المختلفة في المملكة.
وتشمل الاتفاقية تقديم التدريب العملي والإكلينكي لطلاب كلية الطب في جامعة الفيصل في مجال طب العيون، وتمكين أطباء الامتياز من التدريب في أقسام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيونـ إضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة واستفادة الطرفين من كافة الإمكانات والخبرات.
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد جهه مرجعية في مجالات طب العيون المختلفة، سواء الدراسات والأبحاث أو تدريب الأطباء وتأهيلهم، ومنح درجات الزمالة، واستمد هذا التميز والثقة من خلال كفاءة الطاقم وتخصصة الدقيق، إضافة إلى تعاونه مع أشهر المستشفيات والمراكز العالمية.
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