شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل مطار «نجران» مطلع «رمضان» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال عن استكمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران، واستئناف الرحلات فيه ابتداء من 1 رمضان 1440هـ، حيث سيتم تسيير رحلتيين يومياً إلى الرياض وجدة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد موافقة الجهات المختصة، وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل المطار.
وثمنت الهيئة العليا دور الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير الأمير تركي بن هذلول ومتابعتهما ما من شأنه خدمة أهال المنطقة وتوفير سبل الراحة للمسافرين من مواطنين ومقيمين.
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