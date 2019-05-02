شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي بـ«تعليم عسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440/1441هــ، فيما يمكن الاستعلام عن نتيجتها من خلال حساب المعلم و المعلمة على نظام «نور».

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ 1895 متقدما، وبلغ عدد المنقولين 791 معلما بنسبة بلغت 41,74%، وبلغ عدد المتقدمات 1803 متقدمات، وبلغ عدد المنقولات 722 معلمة، بنسبة 40,04%، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات 40،91%.