شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام «ساهر» في العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا) أكملت الإدارة العامة للمرور تركيب كاميرات الرصد الألكتروني لنظام السلامة المرورية الأمنية «ساهر»، بمحافظة العلا وذلك للمرة الأولى. وأوضح مصدر في الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة لـ«الخليج 365» أنه تم تركيب 15 نظاماً يغطي الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة. وأشار المصدر إلى أن تركيب كاميرات الرصد الآلي يهدف لتحقيق أعلى قدر من السلامة المرورية، وخفض نسب الحوادث المرورية، والحد من السرعات المرتفعة لبعض أصحاب المركبات، وتحقيق الانسيابية والمرور الآمن للمشاة والسائقين ومستخدمي الطريق.



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