اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441هـ.
وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ 1895 متقدما، نقل منهم 791 معلما بنسبة بلغت 41.74%، وعدد المتقدمات 1803، نقلت منهن 722 معلمة، بنسبة 40.04%، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات 40.91%.
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