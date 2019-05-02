"التقاعد" تقيم ورشة عمل عن أنظمة التقاعد وخدماتها للجهات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقامت المؤسسة العامة للتقاعد بمقرها الرئيس بمدينة الرياض ورشة عمل تعريفية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها والتي استهدفت المختصين بالموارد البشرية لعدد من الجهات الحكومية لتوعيتهم حول أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتِح اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام شؤون المشتركين سعادة الأستاذ عبدالله بن محمد الباحوث الذي رحب فيها بالحضور مؤكداً حرص المؤسسة والقائمين عليها على إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تستهدف الموارد البشرية بالجهات الحكومية لما لها من بالغ الأثر في توعيتهم حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

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بعد ذلك شاهد الحضور فيديو تعريفي عن استراتيجية المؤسسة 2022.وبعدها قدم المختصين عرض شامل عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري.

بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على اتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متأملين إقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.