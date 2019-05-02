الأمير خالد بن سلمان يلتقي نائب وزير الدفاع الكوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس، معالي نائب وزير الدفاع الكوري سو جو سوك. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي، وفرص تطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.



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