هدف يطلق حملة (هل تبحث عن طاقات سعودية) لمساعدة أصحاب العمل في إعلان الفرص الوظيفية عبر بوابة "طاقات"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حملة بعنوان (هل تبحث عن طاقات سعودية)، لمساعدة أصحاب العمل في إعلان وطرح الفرص الوظيفية الموجهة للباحثين والباحثات عن العمل من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات البوابة في مسارات دعم التأهيل والتدريب وتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة (طاقات) بحلتها الجديدة ‏ https://www.taqat.sa/أيضالأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم

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وتشمل بوابة (طاقات) على مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آلياته التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الالكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

ومعلوم أن "طاقات"، مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة "طاقات"، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة

وتوفر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.