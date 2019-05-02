بعد تقديم البوابة 90 خدمة إلكترونية .. "يسّر" يكرّم "ناجز العدل" على مائدة "المواطن أولاً"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرّم مؤتمر " المواطن أولاً "، وزارة العدل متمثلة في نظام "ناجز"؛ الذي أسهم في إتاحة خدمات الوزارة رقمياً بسهولة ويسر، ووفر الوقت والجهد والتكاليف على المستفيدين.

ويهدف المؤتمر الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، وتنظيم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، إلى وضع المستخدمين للخدمات الحكومية الرقمية في قلب تصميم تلك الخدمات والحصول على آرائهم ومقترحاتهم.

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وجمع المنتدى بين رواد القطاع الحكومي في مجال الخدمات الرقمية من جميع أنحاء العالم بغرض تبادل الأفكار حول الابتكار في الخدمة العامة التي تتمحور حول المواطن.

وسلم جائزة التكريم لوزارة العدل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي.

وأفاد وكيل وزارة العدل المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية المهندس أنس بن صالح الريمي أنه تم تكريم ناجز لجعل احتياجات وتجربة المستفيدين ركيزة أساسية ومنطلقًا رئيسيًا في تصميم وتطوير الخدمات العدلية الإلكترونية، لتحقيق سرعة الإنجاز، وتحقيق العدالة، وتطبيق مبدأ الشفافية والوصول السريع إلى المعلومة، وسهولة استخدام الخدمات، حيث تقدم بوابة ناجز ما يزيد عن 90 خدمة إلكترونية، مما يجعلها منفذًا فعالًا للتواصل مع المستفيدين من خدمات وزارة العدل.