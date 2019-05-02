، "د. المطوع": هل تحلّ مشكلتك مع زوجتك بتقديم هدية لها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: للهدايا قصص ومعانٍ.. والنساء أقدر من الرجال على اختيارها

يتساءل الكاتب الصحفي د.جاسم المطوع: هل جربت أن تحل مشكلة مع زوجتك بتقديم هدية لها؟ لافتاً إلى أن تقديم الهدية لإصلاح أي علاقة بين طرفين مهم جداً؛ لأن الهدية ترطّب الأجواء، وتظهر حسن الظن والرغبة في عودة العلاقة، ويؤكد الكاتب أن النساء في الغالب أقدر من الرجال على اختيار الهدايا، راصداً العديد من قصص الهدايا، ومن أشهرها هدية الملكة "بلقيس" لنبي الله سليمان عليه السلام.

هديته دعوتها للحج

وفي مقاله "هل جربت أن تعالج مشكلتك بـ"هدية"؟" في صحيفة "اليوم"، يقول د. "المطوع": "غضبت زوجته عليه فحاول أن يصالحها من خلال رسائل الاعتذار كمحاولة لعودة المياه لمجاريها، ولكنها مصممة على موقفها الغاضب منه وعدم الحديث معه، ففكر بطريقة ثانية كي يكسب ودها وقلبها ويصلح العلاقة بينهما من خلال تقديم هدية ثمينة غير متوقعة لها، لعلها تكون سبباً في عودة العلاقة مرة أخرى، وعلاج الخلاف الذي حصل بينهما، ولكن المشكلة التي واجهته هي ما هي الهدية التي تناسبها، وهي امرأة غنية وعندها كل شيء؟ وبينما هو يفكر في الهدية قفز من مكانه وقال لنفسه: وجدتها، فهي لم تحجّ بحياتها، وأجمل هدية يقدمها لها أن يدعوها للحج، فتكون قد أكملت ركنها الخامس، ويكون هو قد عالج مشكلته الزوجية، فأرسل لها رسالة مضمونها تقديم هدية الحج لها، بأن يحج معها هذا العام، يقول صاحبنا هذا: كنت في المرات السابقة إذا أرسلت أي رسالة للاعتذار فإنها ترفض، ولكني لما قدمت لها (هدية الحج) سكتت ولم ترد عليّ، لعلها توافق على قبول الهدية، وتكون سبباً في ردّ العلاقة واستمرار حبنا من جديد".

الهدية مهمة بين أي طرفين

ويعلق د. "المطوع" قائلاً: "هذه الحادثة ذكرها لي الزوج وما زال ينتظر ردة فعل زوجته على الهدية التي قدمها، ولكن فكرة الهدية لإصلاح أي علاقة بين طرفين مهمة جداً؛ لأنها ترطّب الأجواء وتظهر حسن الظن والرغبة في عودة العلاقة، فالهدية قد تكون رمزاً للشكر على عمل أو اعتذاراً عن خطأ، أو لبيان قيمة شخص في الحياة أو لتقوية العلاقة بين طرفين أو لتعميق المحبة، أو قد تكون الهدية إهانة لشخص مثل أن تقدم هدية لشخص سمين ملابس ضيقة فيفهمها كأنك تستهزئ به".

الهدية "المشكلة"

ويحذر د. "المطوع" من المشكلات التي قد تسببها بعض الهدايا، ويقول: "قد تسبب لك الهدية مشكلة إذا لم تحسن اختيارها، فأنا أعرف شخصاً تم إهداؤه هدية فاحتفظ بها ثم قدّمها لنفس الشخص الذي أهداه الهدية لمناسبة عنده بسبب، ولكنه تبين له بعد ذلك أن هذا الشخص هو الذي أهداه هذه الهدية منذ زمن، ولكنه نسي، وأعرف شخصاً آخر متزوجا من امرأتين فكلما أحضر هدية لزوجته الأولى تنكد عليه حياته وتقول له: أنا أعرف أنك تحب أن تعدل بيني وبين الثانية، وأكيد أنت اشتريت هدية لها".

النساء أقدر على اختيار الهدايا

ويؤكد د. "المطوع" أن النساء أقدر على اختيار الهدايا من الرجال، ويقول: "قصص الهدايا كثيرة، ولكن ما يهمنا كيف نستثمر الهدية في حب الآخرين لنا، حتى ولو كانوا أغنياء، ففي الأمثال "أنا غنية وأحب الهدية"، ورسولنا الكريم عليه السلام قال: "تهادوا تحابوا"، فالنساء في الغالب أقدر من الرجال على اختيار الهدايا، ويستمتعن أكثر بتغليفها وعمل المفاجآت المصاحبة للهدية، والتفنن في كتابة الكلمات والرسائل مع الهدية، ولهذا "بلقيس" فكرت أن تختبر سليمان -عليه السلام- بهدية، فتعرف هل هو نبي أم ملِك، فلو قبل الهدية فهو ملِك، وإن رفضها فهو نبي، فالهدية رسالة ولغة، وقيمة الهدية ليست ذات أهمية كثيرة؛ لأن الأهم من القيمة أنك فكرت في الشخص المهدى له، فكونك فكرت به واشتريت له هدية، فهذا يعني أنه يهمك أمره، وتحب أن تستمر علاقتك معه".

أمريكيون أسلموا بسبب هدايا رمضان

وعن الهدايا في شهر رمضان المبارك، يقول د. "المطوع": "الآن نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، ومن العادات الجميلة عندنا تبادل الهدايا بين الجيران بطعام الإفطار والحلويات، فتكون هذه الهدية سبباً في تقوية العلاقة بين الجيران، وأعرف عائلة مسلمة تسكن بأمريكا، وكل يوم تهدى جيرانها غير المسلمين من طعام الفطور في شهر رمضان، فكانت هذه الهدية سبباً في تعرفهم للإسلام والدخول فيه، فشهر رمضان هو شهر الخير".