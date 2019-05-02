محمد بن مسعود - الدمام - قدمت له التمنيات بالنجاح ولشعبه الصديق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للإمبراطور "ناروهيتو" إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب اليابان الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لإمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب اليابان الصديق بالمزيد من التقدم والرقي. القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-02 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للإمبراطور "ناروهيتو" إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب اليابان الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لإمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. Advertisements وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب اليابان الصديق بالمزيد من التقدم والرقي. 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 02:42 PM قدمت له التمنيات بالنجاح ولشعبه الصديق بالتقدم قدمت له التمنيات بالنجاح ولشعبه الصديق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للإمبراطور "ناروهيتو" إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب اليابان الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لإمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب اليابان الصديق بالمزيد من التقدم والرقي. ، القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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