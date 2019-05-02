، رصد 16 مخالفة في منشآت سياحية بتبوك ،

- 1/2
- 2/2
نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، عدداً من الجولات الرقابية في محافظتي الوجه وأملج؛ ضمن استعدادات الفرع لموسم الصيف والوقوف على جاهزية منشآت قطاع الإيواء السياحي في المنطقة والتأكد من تقديم مستوى خدمة متميز للزوار.
وأسفرت الجولات عن رصد 16 مخالفة في 27 منشآة سياحية، تضمنت "انتهاء تراخيص، وعدم تعليق الرخص، ومزاولة النشاط قبل الترخيص"، وتم التأكيد على الأسعار ووضعها في مكان بارز والتركيز على رفع مستوى نظافة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: هذه الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومستوى النظافة.
وأشاد بحرص شركاء الهيئة من المستثمرين والمشغلين على تقديم أرقى الخدمات والتزامهم بالأنظمة والتعليمات.
وأضاف: سياحة تبوك أعدت خطة رقابية شاملة لكافة محافظات المنطقة لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحية.
ودعا السائحين وزوار المنطقة الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها، إلى ضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة؛ ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
رصد 16 مخالفة في منشآت سياحية بتبوكبدر الجبل الخليج 365 2019-05-02
نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، عدداً من الجولات الرقابية في محافظتي الوجه وأملج؛ ضمن استعدادات الفرع لموسم الصيف والوقوف على جاهزية منشآت قطاع الإيواء السياحي في المنطقة والتأكد من تقديم مستوى خدمة متميز للزوار.
وأسفرت الجولات عن رصد 16 مخالفة في 27 منشآة سياحية، تضمنت "انتهاء تراخيص، وعدم تعليق الرخص، ومزاولة النشاط قبل الترخيص"، وتم التأكيد على الأسعار ووضعها في مكان بارز والتركيز على رفع مستوى نظافة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: هذه الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومستوى النظافة.
وأشاد بحرص شركاء الهيئة من المستثمرين والمشغلين على تقديم أرقى الخدمات والتزامهم بالأنظمة والتعليمات.
وأضاف: سياحة تبوك أعدت خطة رقابية شاملة لكافة محافظات المنطقة لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحية.
ودعا السائحين وزوار المنطقة الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها، إلى ضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة؛ ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
02:32 PM
عقب جولات رقابية شملت "الوجه وأملج"
نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، عدداً من الجولات الرقابية في محافظتي الوجه وأملج؛ ضمن استعدادات الفرع لموسم الصيف والوقوف على جاهزية منشآت قطاع الإيواء السياحي في المنطقة والتأكد من تقديم مستوى خدمة متميز للزوار.
وأسفرت الجولات عن رصد 16 مخالفة في 27 منشآة سياحية، تضمنت "انتهاء تراخيص، وعدم تعليق الرخص، ومزاولة النشاط قبل الترخيص"، وتم التأكيد على الأسعار ووضعها في مكان بارز والتركيز على رفع مستوى نظافة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: هذه الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومستوى النظافة.
وأشاد بحرص شركاء الهيئة من المستثمرين والمشغلين على تقديم أرقى الخدمات والتزامهم بالأنظمة والتعليمات.
وأضاف: سياحة تبوك أعدت خطة رقابية شاملة لكافة محافظات المنطقة لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحية.
ودعا السائحين وزوار المنطقة الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها، إلى ضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة؛ ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
، رصد 16 مخالفة في منشآت سياحية بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 16 مخالفة في منشآت سياحية بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.