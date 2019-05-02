، رصد 16 مخالفة في منشآت سياحية بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب جولات رقابية شملت "الوجه وأملج"

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، عدداً من الجولات الرقابية في محافظتي الوجه وأملج؛ ضمن استعدادات الفرع لموسم الصيف والوقوف على جاهزية منشآت قطاع الإيواء السياحي في المنطقة والتأكد من تقديم مستوى خدمة متميز للزوار.

وأسفرت الجولات عن رصد 16 مخالفة في 27 منشآة سياحية، تضمنت "انتهاء تراخيص، وعدم تعليق الرخص، ومزاولة النشاط قبل الترخيص"، وتم التأكيد على الأسعار ووضعها في مكان بارز والتركيز على رفع مستوى نظافة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي: هذه الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومستوى النظافة.

وأشاد بحرص شركاء الهيئة من المستثمرين والمشغلين على تقديم أرقى الخدمات والتزامهم بالأنظمة والتعليمات.

وأضاف: سياحة تبوك أعدت خطة رقابية شاملة لكافة محافظات المنطقة لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحية.

ودعا السائحين وزوار المنطقة الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها، إلى ضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة؛ ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.