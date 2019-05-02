محمد بن مسعود - الدمام - قالت: ستقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اكتمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران، واستئناف الرحلات في المطار ابتداءً من 1 رمضان 1440هـ. وأوضحت الهيئة لـ"الخليج 365" أنه ستقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة. وكان قد ‏زفّ الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، البشرى لأهالي منطقة نجران، بإعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان. وجاء في تغريدة من إمارة نجران: "‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران -حفظه الله ورعاه- يزفّ البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك". "الطيران المدني" لـ"الخليج 365": استئناف رحلات مطار نجران 1 رمضان هادي آل كليب الخليج 365 2019-05-02 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اكتمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران، واستئناف الرحلات في المطار ابتداءً من 1 رمضان 1440هـ. وأوضحت الهيئة لـ"الخليج 365" أنه ستقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة. وكان قد ‏زفّ الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، البشرى لأهالي منطقة نجران، بإعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان. وجاء في تغريدة من إمارة نجران: "‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران -حفظه الله ورعاه- يزفّ البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك". Advertisements 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 02:09 PM اخر تعديل 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 02:12 PM قالت: ستقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة قالت: ستقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اكتمال الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران، واستئناف الرحلات في المطار ابتداءً من 1 رمضان 1440هـ. وأوضحت الهيئة لـ"الخليج 365" أنه ستقوم الخطوط السعودية بتسيير رحلتين يومياً إلى الرياض وجدة. وكان قد ‏زفّ الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، البشرى لأهالي منطقة نجران، بإعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان. وجاء في تغريدة من إمارة نجران: "‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران -حفظه الله ورعاه- يزفّ البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك". ، "الطيران المدني" لـ"الخليج 365": استئناف رحلات مطار نجران 1 رمضان ،

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