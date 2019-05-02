، حمد آل الشيخ: نعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لتحقيق مهارات القرن 21 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف بناء مجتمع حيوي واقتصادي يساهم فيه أبناء الوطن بالرؤية الطموحة

جدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، التأكيد على العمل على رفع مستوى نواتج التعلم عبر منظومة التعليم؛ لتحقيق متطلبات مهارات القرن الـ21 وسوق العمل الدولي لبناء مجتمع حيوي واقتصادي يساهم فيه أبناء الوطن في بناء الرؤية الطموحة.

جاء ذلك في كلمته بحفل مسيرة عطاء تكريمًا للمتقاعدين من منسوبي وزارة التعليم اليوم بمقر الوزارة بالرياض بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وقيادات الوزارة.

وخاطب "آل الشيخ" المتقاعدين قائلًا: "إن ما وضعتموه من لَبِنات راسخة أثناء عملكم في وزارة التعليم، لن يتوقف هنا؛ بل سيبدأ مرحلة جديدة تسهمون من خلالها في دعم الوزارة والمشاركة في تعزيز توجهاتها، وتضيفون إلى المنجزات والمكتسبات التي تركتموها لجيل يواصل العمل من أجل مستقبل واعد".

وأضاف "أن الشكر لا يوفيكم حقكم؛ ولكنه شرف نتقلده نحن وإياكم، ونعبّر عن خالص الامتنان لتلك الجهود التي بذلتموها على مدى سنوات طويلة في ميدان الشرف والمسؤولية بين الطلاب والطالبات".

وأردف: "إننا في وطن يسعى أبناؤه إلى تحقيق رؤية طموحة، أحد أوجه دعمِها الإسهامُ من خلال التعليم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ ولذا نعمل على رفع مستوى جودة نواتج التعلم لتحقيق عائد أكبر لعمليات التعليم والتعلم عبر تطوير منظومة التعلم والاستثمار لتحقيق متطلبات مهارات القرن 21، والثورة الصناعية الرابعة، وسوق العمل الدولي؛ عملًا بما يحقق استدامة الحراك التعليمي والبحثي والرقي بمنظومة الموارد البشرية لهذا الوطن المعطاء".

وتَضَمّن الحفل كلمة وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر بن محمد البريدي قال فيها: "التقاعد ليس نهاية المطاف، والانكفاء على الذات واعتزال الحياة؛ بل هو بداية لحياة جديدة أكثر إشراقًا وأفسح أملًا وأجمل تفاؤلًا".

وأضاف: "ثقتنا بكم مطلقة أن تقاعدكم لن يكون آخر العهد بالوزارة؛ فأنتم مناجم خبرات ومكامن استشارات".

من جهتهم عبّر المتقاعدون عن فخرهم بالسنوات التي أمضوها في عملهم بالوزارة، وقال عبدالرحمن القريشي في كلمة نيابة عن المتقاعدين: "الوزارة عظيمة برسالتها، كبيرة بعطائها، حضورها مشرّف في المحافل؛ فحق لنا أن نفتخر ونحتفل بها".

وفي نهاية الحفل كرّم راعي الحفل وزير التعليم، المتقاعدين والمتقاعدات، والتُقطت الصور التذكارية.

بعدها اتجه المحتفى بهم لتوقيع أسمائهم في لوحة "مسيرة عطاء"، وكان من أبرز صور المتقاعدين التي حملتها اللوحة، وكيلُ وزارة التعليم السعودية لشؤون التعليم الموازي الدكتورة هيا العواد والدكتور زياد الدريس الكاتب الصحفي والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو سابقًا، ومدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، ومدير عام التعليم بعسير، جلوي بن كركمان.

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