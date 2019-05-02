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تنفذ وزارة الصحة خلال شهر رمضان المقبل برنامج "مستشارك الصحي"، وذلك عبر مركز صحة 937، الذي يستضيف فيه نخبة من الأطباء الاستشاريين والمختصين في جميع التخصصات، مع التركيز على الصحة العامة والأمراض المزمنة والمختصين بتنظيم تناول الأدوية خلال الصيام.
وسيكون البرنامج متاحاً للجميع لمتابعة بعض الحالات التي تحتاج إلى متابعة صحية وتوجيهات توعوية ينصح باتباعها؛ حتى لا يتعرض الصائم للمتاعب الصحية خلال الشهر الفضيل.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الوعي حول المتاعب الصحية والطبية المحتملة خلال فترة الصيام ومساعدة الصائمين في اتخاذ إجراءات الوقاية من التعرض لمثل هذه المتاعب عن طريق الاستفادة من خبرات عدد من الاستشاريين المميزين في المجالات الصحية المختلفة.
وسيستضاف عدد من الاستشاريين في تخصصات مختلفة تشمل غدد صماء وسكري، وسمنة وأمراض مزمنة، ونساء وولادة، وأمراض قلب، وأمراض صدرية، وجهاز هضمي، وأمراض معدية، وأمراض كلى، وطب الطوارئ، وأمراض جلدية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2019 خلال أيام الدوام الرسمي فقط من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً.
يُذكر أن خدمات الاستشارات الهاتفية 937 تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتطبيق صحه الإلكتروني للاستشارات الطبية يعمل 16 ساعة يومياً من الـ8 صباحاً وحتى 12 مساءً، ويعمل بها استشاريون وأخصائيون طب أسرة وصحة عامة وصيادلة ومثقفون صحيون.
إطلاق برنامج "مستشارك الصحي" في رمضان عبر "937"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-02
تنفذ وزارة الصحة خلال شهر رمضان المقبل برنامج "مستشارك الصحي"، وذلك عبر مركز صحة 937، الذي يستضيف فيه نخبة من الأطباء الاستشاريين والمختصين في جميع التخصصات، مع التركيز على الصحة العامة والأمراض المزمنة والمختصين بتنظيم تناول الأدوية خلال الصيام.
وسيكون البرنامج متاحاً للجميع لمتابعة بعض الحالات التي تحتاج إلى متابعة صحية وتوجيهات توعوية ينصح باتباعها؛ حتى لا يتعرض الصائم للمتاعب الصحية خلال الشهر الفضيل.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الوعي حول المتاعب الصحية والطبية المحتملة خلال فترة الصيام ومساعدة الصائمين في اتخاذ إجراءات الوقاية من التعرض لمثل هذه المتاعب عن طريق الاستفادة من خبرات عدد من الاستشاريين المميزين في المجالات الصحية المختلفة.
وسيستضاف عدد من الاستشاريين في تخصصات مختلفة تشمل غدد صماء وسكري، وسمنة وأمراض مزمنة، ونساء وولادة، وأمراض قلب، وأمراض صدرية، وجهاز هضمي، وأمراض معدية، وأمراض كلى، وطب الطوارئ، وأمراض جلدية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2019 خلال أيام الدوام الرسمي فقط من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً.
يُذكر أن خدمات الاستشارات الهاتفية 937 تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتطبيق صحه الإلكتروني للاستشارات الطبية يعمل 16 ساعة يومياً من الـ8 صباحاً وحتى 12 مساءً، ويعمل بها استشاريون وأخصائيون طب أسرة وصحة عامة وصيادلة ومثقفون صحيون.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
02:01 PM
تنفذه الوزارة ويستضيف فيه نخبة من الأطباء الاستشاريين
تنفذ وزارة الصحة خلال شهر رمضان المقبل برنامج "مستشارك الصحي"، وذلك عبر مركز صحة 937، الذي يستضيف فيه نخبة من الأطباء الاستشاريين والمختصين في جميع التخصصات، مع التركيز على الصحة العامة والأمراض المزمنة والمختصين بتنظيم تناول الأدوية خلال الصيام.
وسيكون البرنامج متاحاً للجميع لمتابعة بعض الحالات التي تحتاج إلى متابعة صحية وتوجيهات توعوية ينصح باتباعها؛ حتى لا يتعرض الصائم للمتاعب الصحية خلال الشهر الفضيل.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الوعي حول المتاعب الصحية والطبية المحتملة خلال فترة الصيام ومساعدة الصائمين في اتخاذ إجراءات الوقاية من التعرض لمثل هذه المتاعب عن طريق الاستفادة من خبرات عدد من الاستشاريين المميزين في المجالات الصحية المختلفة.
وسيستضاف عدد من الاستشاريين في تخصصات مختلفة تشمل غدد صماء وسكري، وسمنة وأمراض مزمنة، ونساء وولادة، وأمراض قلب، وأمراض صدرية، وجهاز هضمي، وأمراض معدية، وأمراض كلى، وطب الطوارئ، وأمراض جلدية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2019 خلال أيام الدوام الرسمي فقط من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً.
يُذكر أن خدمات الاستشارات الهاتفية 937 تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتطبيق صحه الإلكتروني للاستشارات الطبية يعمل 16 ساعة يومياً من الـ8 صباحاً وحتى 12 مساءً، ويعمل بها استشاريون وأخصائيون طب أسرة وصحة عامة وصيادلة ومثقفون صحيون.
، إطلاق برنامج "مستشارك الصحي" في رمضان عبر "937" ،
المصدر : الخليج 365
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