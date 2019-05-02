المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان السبت المقبل في السعودية

دعت المحكمة العليا السعودية لتحري هلال شهر رمضان 2019 السبت المقبل الرابع من مايو الجاري بحسب تقويم أم القرى حيث أكدت المحكمة عدم رؤية هلال شعبان يوم الجمعة 29 رجب رغم ظهوره.

وأضافت المحكمة في بيانها:" وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة".

وتابعت المحكمة:" فإن لم ير السبت فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".

وأضاف البيان "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، بحسب "سبوتنيك".