طالبت بإبلاغ أقرب محكمة عند رؤيته
دعت المحكمة العليا، اليوم الخميس، عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت الموافق 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وأوضحت المحكمة العليا في بيان لها، أنه نظرًا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 119/هـ في 2/8/1440هـ حسب تقويم أم القرى، من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الجمعة 29 رجب 1440هـ رغم ترائيه -وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة- وبناءً عليه وعلى ما سبق من أوامر وتعليمات، واتباعًا لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغِّب عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ حسب تقويم أم القرى.
وأضاف البيان أنه إذا لم يُرَ هلال رمضان مساء السبت سيتم تحري رؤيته مساء يوم الأحد الموافق 30 شعبان 1440هـ حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه به.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من تعاون على البر والتقوى، ونفع يتعدى إلى عموم المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين إلى تحري هلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.