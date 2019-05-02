«أمانة مكة» تدعو القطاع الخاص للاستثمار في «المسالخ»

دعت أمانة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القطاع الخاص للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة، ما يدعّم توفير خدمة أهالي العاصمة المقدسة والحجاج والمعتمرين.

وأكّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحسب بيانٍ لأمانة المنطقة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أهمية توزيع نقاط الذبيح في جميع أرجاء مكة المكرمة، مشدِّدًا على استعدادها لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين التي تساعدهم لإقامة مشروعات استثمارية لتذليل التحديات التي تواجههم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد عبد الله القصيبي قد أصدر قرارًا بالموافقة على السماح للمستثمرين بإقامة مسالخ على أراضيهم الخاصة؛ وذلك بسبب توسُّع المدن وزيادة عدد السكان والحاجة الماسة إلى زيادة المسالخ بجميع المدن، ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشروعات تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم.

في سياق آخر، أفاد الحساب الرسمي للأمانة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنّ الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ تواصل الحملات التصحيحية على مراكز بيع وتداول المواد الغذائية؛ حيث نفّذت 33 زيارة رقابية، أسفرت عن إغلاق ثمانية مراكز، وإتلاف 200 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

