تشمل 8 محاور.. تفاصيل الخطة الرمضانية لـ«سياحة المدينة»

تستعد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة لتنفيذ خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك، تضمّنت العمل على ثمانية محاور.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ الهيئة ركّزت على تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية في المنطقة خلال شهر رمضان، وتوفير أفضل الخدمات للأهالي والزوار، وذلك في ظلّ سعي الهيئة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من قبل مُشغّلي الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكُّد من التزام المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالأنظمة التي تخص هذا القطاع وتطبيق الشروط، ومستوى النظافة العامة والتقيد بالأسعار المعتمدة لدى الهيئة، وعدم وجود تحايل على المستفيدين من الخدمات السياحية.

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وتضمّنت الهيئة، التأكُّد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، إضافةً إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل، وكذلك تتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقًا للإجراء النظامي، ووفقًا لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية.

من جانبه، أكّد مدير عام الهيئة بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني أنّ الهيئة اعتمدت في تنفيذ خطتها على تكثيف الجهود والجولات الميدانية على مشغلي الأنشطة السياحية في المنطقة، وتشمل الزيارات التفتيشية والرقابية مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات، واستقبال كافة البلاغات الواردة على مركز الاتصال السياحي الموحَّد، والاهتمام بجميع ملاحظات الزوار والسياح واستقبال المقترحات الهادفة لتحسين أداء وجودة الخدمات السياحية المقدمة.

ودعت «سياحة المدينة» جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن شكواهم وملاحظاتهم على مستوى الخدمات المقدمة في القطاع السياحي من خلال قنوات الاتصال المتاحة عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف السياحي الموحد (19988).