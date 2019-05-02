القيادة تهنئ الرئيس أندجي دودا بذكرى يوم الدستور البولندي

عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب الملك المُفَدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس بولندا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولندا، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس بولندا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
يذكر أن بولندا تحتفل بذكرى يوم الدستور في الثالث من مايو من كل عام، وتقع بولندا في أوروبا الوسطى، ويحدّها من الغرب ألمانيا، ومن الجنوب التشيك وسلوفاكيان، ومن الشرق أوكرانيا وبيلاروسيا، ومن الشمال بحر البلطيق ومنطقة كاليننجراد وليتوانيا، وتبلغ مساحتها حوالي (312679) كيلومترًا مربعًا، وعدد سكانها أكثر من 38 مليونًا.
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