بحسب تصنيف «تايمز».. جامعة الملك عبدالعزيز الأولى عربيًّا

احتلت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول على مستوى الجامعات العربية، وفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة تايمز للتعليم العالي «تايمز هاير إيديوكيشن» لعام 2019، بحسب المركز الإعلامي للجامعة عبر حسابه في تويتر.

ووفقًا لتصنيف تايمز، فقد تقدَّمت جامعة الملك فيصل من المركز السابع إلى المركز الثالث لـ2019م. وجاء ترتيب الجامعات العربية في التصنيف كالتالي: جامعة الملك عبدالعزيز بالرياض، ثم جامعة خليفة بالإمارات، وجامعة الفيصل بجدة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

أما على المستوى العالمي -وفقًا لتصنيف تايمز الذي يرصد 1102 جامعة عالمية من 77 دولة- فقد جاءت جامعة أوكسفورد في المركز الأول، ثم جامعة كامبريدج في المركز الثاني، وجامعة ستانفورد في المركز الثالث، ومعهد ماساتشوستس في المركز الرابع، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في المركز الخامس، وجامعة هارفارد في المركز السادس، وجامعة برينستون في المركز السابع، وجامعة ييل في المركز الثامن، وجامعة إمبريال في المركز التاسع، وأخيرًا جامعة شيكاغو في المركز العاشر.

يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز احتلت المركز الأول عربيًّا، وفقًا لتصنيف تايمز، خلال العامين الماضيين (2017–2018).

ويخضع تصنيف تايمز للجامعات لعدة عوامل؛ منها عدد الطلاب الكلي، ونسبة عدد الطلاب إلى عدد المدرسين، ونسبة الطلاب الأجانب، ونسبة الذكور إلى الإناث.