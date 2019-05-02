أمانة عسير توقع عقد لتأهيل و تطوير القرى التراثية

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورشة عمل خطة تحسين المشهد الحضري التي عقدتها أمانة منطقة عسير بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي .

و تم خلال الورشة استعراض مشاريع الامانة والبلديات التابعة لها لتحسين المشهد الحضري .

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأنه سيتم منح وتخصيص مبالغ للمشاريع الجاهزة وفق خطه تحسين المشهد الحضري ، و ذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية و القروية .

منبها الى ان الورشة جاءت ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية .

وتمت مناقشة و مراجعة مشاريع تحسين المشهد الحضري مثل الحدائق و الطرق و المنتزهات الطبيعية و المسارات الجبلية و المسطحات المائية و القرى التراثية ، و ما وصلت إليه الأعمال و ما تم إنجازه .

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وبمباركة الأمير تركي بن طلال وقع الدكتور وليد الحميدي أمس عقد تطوير و تأهيل القرى التراثية مع احدى الشركات الوطنية .

فيما جاءت تلك الجهود بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ووفق توجيهات سموه المستمرة على تظافر الجهود لتوفير بيئة صحية للإرتقاء بجودة الحياة تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

جاءت هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي عقدت سابقا بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير لمتابعة سير الاعمال و المنجزات في مشاريع تحسين المشهد الحضري بالأمانة و البلديات التابعة لها .