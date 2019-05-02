531 فرصة استثمارية طرحتها أمانة عسير للمستثمرين و رواد الاعمال

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير تعد اكبر الامانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخرا و التي بلغت 531 فرصة استثمارية متاحة على بوابة فرص .
مشيرا إلى أن طرح الفرص الاستثمارية جاء متنوعا و موزعا على كافة مدن و محافظات المنطقة و ذلك بعد دراسات و خطط دقيقة للمواقع الاستثمارية و ذلك للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية .
منوها الى الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 ، إضافة إلى المشاركة في التنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة .
الجدير بالذكر فإن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها أمانة منطقة عسير مؤخرا جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية منطقة عسير لدعم المستثمرين ورواد الأعمال .
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