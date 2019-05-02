السعودية اليوم / سياحة الرياض تستعد لموسم رمضان والأعياد وإجازة الصيف



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

ركزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ضمن خطتها الموسمية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الإجازة الصيفية، على تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية وتوفير أفضل الخدمات السياحية لأهالي وزوار المنطقة.

وبين مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن ،أن المكاتب التابع للفرع في مدن ومحافظات منطقة الرياض، وجهت بتكثيف الرقابة على المنشآت السياحية في المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الإجازة الصيفية.

وأوضح أن خطة سياحة الرياض خلال هذه الفترة تهدف لخدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات؛ للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً، ونظامية وجودة الخدمات التي تقدمها الأنشطة السياحية، ومستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي ووفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين المهن والوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني في المنطقة.

وأفاد آل حسن، أن الحملة الأخيرة التي يقوم بها عدد من المختصين ومسؤولي إدارة التراخيص في فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض استعداداً لهذا الموسم السياحي بلغ عددها 390 زيارة للمنشآت السياحية بالمنطقة وشملت العاصمة الرياض وبعض المحافظات، إضافة إلى 850 جولة تفتيشية قام بها الفرع بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والجهات الأمنية، خلال الربع الأول من هذا العام 2019م، للرقابة على جودة الخدمات وتوطين المهن السياحية في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وأيضاً المنشآت السياحية بالمنطقة وشملت العاصمة الرياض وعدد من المحافظات.

وأشار إلى أن سياحة الرياض قامت بالتنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء ووكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية، بجانب التأكد من أن المتاحف والقرى التراثية التابعة لفرع هيئة السياحة بالمنطقة ومنها متحف المصمك في طور الجاهزية لاستقبال الزوار على فترتين صباحية ومسائية خلال شهر رمضان والأعياد وإجازة الصيف، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات ودعمها لتنظيم عدداً من الفعاليات السياحية هذا الصيف.

وذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم الملاحظات والشكاوي عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم "19988"، إضافة إلى الاطلاع على التزامات المنشآت السياحة المختلفة وما عليها من واجبات وما يترتب عن ذلك من مخالفات وإجراءات نظامية.

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14:04ت م

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