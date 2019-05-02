السعودية اليوم / لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 27



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

عقدت لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ سابع والعشرين، خلال الفترة 1-2 مايو 2019، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة التدريب لعام 2020 ، ومتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون 2016 ــ 2020، اضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج ومنتجات تدريبية إلكترونية في مواضيع الرقابة والتدقيق والتقارير.

كما ناقش عددا من التقارير المهمة منها تقرير الأمانة العامة عن البرامج التدريبية لعام 2017، و تقارير ممثلي الأجهزة في اللجان المنبثقة عن المنظمات الدولية.

// انتهى //

14:00ت م

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